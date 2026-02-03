بحضور رئيس الدولة ورئيس أذربيجان.. «XRG» توقّع صفقة الاستحواذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي»

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، أمس، مراسم توقيع الاتفاقيات النهائية بين «XRG» ووزارة الاقتصاد في أذربيجان، بالتعاون مع «أذربيجان للاستثمار القابضة» وشركة النفط الوطنية في أذربيجان «سوكار»، وتستحوذ بموجبها شركة «XRG» على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي».

وقّع الاتفاقيات - خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ - كل من وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG»، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان رئيس مجلس الإشراف على شركة النفط الوطنية «سوكار»، ميكائيل جباروف.

ويُعد استثمار «XRG» في شركة «ممر الغاز الجنوبي» خطوة مهمة تسهم في ترسيخ الشراكة المتنامية بين دولة الإمارات وأذربيجان في مشروعات الطاقة، وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وجهودهما لتحقيق الأهداف المشتركة بتعزيز أمن الطاقة الإقليمي، وتعميق التعاون الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية الاستراتيجية للطاقة على المستوى الدولي.

ويُعدّ مشروع «ممر الغاز الجنوبي» شبكة تصدير حيوية، تشمل أصولها العاملة منشآت لإنتاج الغاز الطبيعي، وشبكة أنابيب تمتد من أذربيجان مروراً بتركيا وصولاً إلى الأسواق الأوروبية عبر «خط أنابيب جنوب القوقاز»، و«خط أنابيب الأناضول»، و«خط أنابيب البحر الأدرياتيكي»، فيما تسهم هذه الشبكة في ضمان استقرار وتنويع مصادر الطاقة في أوروبا، وتعزيز دور أذربيجان كشريك موثوق في قطاع الطاقة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز الشراكات التي تسهم في ضمان أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي، جرى توقيع هذه الاتفاقيات التي ترسّخ الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، وتؤكد هذه الخطوة التزام (XRG) بتحويل الطاقة والموارد إلى محركات للنمو وتلبية الطلب على المدى البعيد، حيث يدعم (ممر الغاز الجنوبي) استقرار إمدادات الطاقة، ويلبي متطلبات النمو الاقتصادي، ويعزّز التقدم في تنفيذ استراتيجية (XRG) للنمو والتوسّع والاستثمار في بنية تحتية عالية الجودة بما يسهم في خلق قيمة مستدامة ويدعم التقدم والازدهار العالمي».

من جانبه، قال ميكائيل جباروف: «نرحّب باستثمار (XRG) في مشروع (ممر الغاز الجنوبي)، كما نتطلع إلى تعزيز وتعميق التعاون معها في المستقبل»، مشيراً إلى أن الاتفاقيات تؤكد الدور المحوري لجمهورية أذربيجان بوصفها شريكاً موثوقاً في مجال الطاقة للأسواق العالمية، وتدعم أيضاً تنفيذ رؤيتنا طويلة الأمد لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وأضاف: «بالتعاون مع شركائنا، نستمر في ترسيخ أسس الترابط الإقليمي وبناء ركائز قوية لتعزيز النمو المستقبلي».