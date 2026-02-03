رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، علاقات البلدين والعمل المشترك بينهما لتوسيع آفاقها، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة، وغيرها من الجوانب التي تخدم المصالح المشتركة وتسهم في تحقيق التنمية المتبادلة، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

جاء ذلك، خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة، بقصر الشاطئ في أبوظبي، إلهام علييف الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

كما تطرق اللقاء إلى إعلان جائزة زايد للأخوة الإنسانية أخيراً «اتفاق السلام التاريخي بين أذربيجان وأرمينيا»، ضمن الفائزين في دورتها 2026، بوصفه نموذجاً عالمياً للمصالحة وخطوة تاريخية لإنهاء الصراعات، وفي هذا السياق هنّأ صاحب السمو رئيس الدولة الرئيس إلهام علييف، مشيراً إلى أنه تكريم لحكمة البلدين في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي يفتح آفاقاً جديدة للسلام والتعاون والاستقرار بينهما، وفي منطقة القوقاز لمصلحة جميع شعوبها.

من جانبه، ثمّن الرئيس الأذري مساعي صاحب السمو رئيس الدولة ومبادراته الخيِّرة والجهود الدبلوماسية التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة، لترسيخ أسباب السلام والاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، والوفد المرافق للرئيس الضيف.

وجرى خلال اللقاء إعلان خطاب نوايا بين دولة الإمارات وأذربيجان بشأن التعاون الدفاعي، بجانب مذكرة تفاهم بشأن علاقات توأمة بين دائرة البلديات والنقل - أبوظبي ومدينة باكو الأذرية.

وكان رئيس أذربيجان قد وصل البلاد في وقت سابق أمس، حيث كان في مقدمة مستقبليه صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وعدد من كبار المسؤولين.