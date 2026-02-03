الإمارات: حوكمة غزة وإدارتها مسؤولية الشعب الفلسطيني

أكدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، نفي دولة الإمارات القاطع للادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، بشأن توليها الإدارة المدنية لقطاع غزة.

وجدّدت دولة الإمارات تأكيد أن حوكمة غزة وإدارتها هما مسؤولية الشعب الفلسطيني.

وشدّدت على التزام دولة الإمارات الثابت بمواصلة توسيع نطاق جهودها الإنسانية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، والعمل على دفع عملية السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بما في ذلك من خلال دورها كعضو مؤسّس في مجلس السلام، وعضويتها في المجلس التنفيذي لغزة.