رئيس الدولة وملك الأردن يؤكدان أهمية المضي في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي، أمس، مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، العلاقات الأخوية بين البلدين والعمل المشترك، من أجل تعزيزها وتوسيع آفاقها لما فيه الخير لشعبيهما.

كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والمستجدات في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي هذا السياق أكد صاحب السمو رئيس الدولة، وجلالة ملك الأردن، أهمية المضي قُدماً في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية الكافية دون عوائق إلى القطاع لتخفيف معاناة سكانه، إضافة إلى العمل من أجل إيجاد مسار للسلام العادل والشامل في المنطقة، الذي يقوم على أساس «حل الدولتين»، بما يضمن السلام والاستقرار الإقليميين.

وشدّد الجانبان على أهمية العمل من أجل تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة وتسوية النزاعات فيها، من خلال الحوار والأساليب الدبلوماسية لمصلحة جميع شعوبها.

