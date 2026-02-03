الوفد الإعلامي الإماراتي يطّلع على منظومة العمل في وزارة الإعلام الكويتية

ضمن برنامج الزيارة الأخوية، التي يقوم بها الوفد الإعلامي الإماراتي إلى دولة الكويت الشقيقة - والتي ينظمها نادي دبي للصحافة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام - قام الوفد بزيارة إلى وزارة الإعلام في دولة الكويت، وذلك في إطار الاحتفاء بالروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، وتعزيزاً لأوجه التعاون الإعلامي بين البلدين الشقيقين.

وكان في استقبال الوفد الإعلامي الإماراتي - الذي تقدّمته نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المري - كل من الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة والتلفزيون، تركي عبدالله المطيري، ومدير عام الإدارة العامة للأخبار، لافي محسن السبيعي، ومدير عام الإدارة العامة للتلفزيون، بدر مبارك الدعي، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الإعلامي المؤسسي، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.

وشملت الزيارة جولة ميدانية موسعة في مرافق الوزارة، اطلع خلالها الوفد على استوديوهات الأخبار وقسم الأرشيف، إلى جانب استوديوهات التلفزيون، والتعرّف إلى تجربة إنتاج البرامج عبر استوديوهات حديثة ومتطورة، بما في ذلك استوديوهات 4K.

كما اطلع الوفد على آليات العمل في إدارات الإنتاج والهندسة، حيث شملت الجولة تفقد استوديوهات المونتاج، واستوديوهات 800 و300، إضافة إلى محطات الإرسال، بما يعكس المستوى التقني المتقدّم الذي تتمتع به وزارة الإعلام الكويتية في دعم العمليات الإنتاجية والبث التلفزيوني.

وتضمنت الجولة كذلك زيارة قسم الإذاعة، وقسم رقمنة الأفلام، وقسم تنظيف وترميم الأفلام، إلى جانب الاطلاع على المنصات التابعة للوزارة، في إطار التعرّف إلى التجربة الكويتية في حفظ المحتوى وتطويره، ومواكبة التحول الرقمي في الإعلام.

وأكدت منى غانم المري أن زيارة وزارة الإعلام في دولة الكويت تُمثّل فرصة مهمة للاطلاع على تجربة إعلامية رائدة على مستوى المنطقة، مشيرة إلى أن ما شهدته الجولة يعكس تطور البنية التحتية الإعلامية والتقنية، وحرص الوزارة على مواكبة أحدث الممارسات العالمية في مجالات الإنتاج والبث، وحفظ المحتوى الإعلامي.

وأضافت أن الزيارة تُسهم في تعزيز تبادل الخبرات وترسيخ التعاون الإعلامي المؤسسي بين دولة الإمارات ودولة الكويت، بما يخدم تطوير العمل الإعلامي ويُعزّز التكامل بين المؤسسات الإعلامية في البلدين الشقيقين.

من جانبه، رحب تركي عبدالله المطيري بالوفد الإعلامي الإماراتي، مؤكداً أن الزيارة تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الكويت والإمارات.

ويضم الوفد الإماراتي أكثر من 100 من القيادات والرموز الإعلامية في الإمارات، ونخبة من الفنانين والمنتجين، وقيادات المؤسسات الإعلامية والصحافية الإماراتية، ورؤساء تحرير الصحف.