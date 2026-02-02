محمد بن راشد يؤكد أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات المستقبل

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، إيفيكا سيلينا رئيسة وزراء جمهورية لاتفيا، وذلك ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2026، التي تنطلق غداً تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، وتستمر على مدى ثلاثة أيام.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات، وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، استعراض العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، والارتقاء بها إلى آفاق جديدة تحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

كما جرى خلال اللقاء، التطرق إلى أبرز الملفات والقضايا التي يتضمنها جدول أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، بما يحقق مستهدفاتها في ترسيخ التعاون بين حكومات العالم، عبر الحوارات القيادية المعمقة وتبادل الخبرات في العمل الحكومي والتنموي.

وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على مشاركة جمهورية لاتفيا في القمة العالمية للحكومات 2026، مؤكداً سموه أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات المستقبل.

من جانبها، ثمنت إيفيكا سيلينا مستوى التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا، مشيرة إلى أهمية القمة العالمية للحكومات كمنصة جامعة للحوار من أجل إحداث التأثير الإيجابي في واقع المجتمعات ومستقبل العمل الحكومي.

ويشارك في القمة العالمية للحكومات 2026 أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، كما تجمع أكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبرى المؤسسات والشركات العالمية وبحضور أكثر من 6250 مشارك.