محمد بن راشد يبحث مع مديرة صندوق النقد الدولي مستجدات الاقتصاد العالمي

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أبرز مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق التعاون المشترك، وذلك ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2026، التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".