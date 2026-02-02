«التوطين» تحذّر من رسائل بريد إلكتروني مزيفة تنتحل صفتها

حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، من رسائل بريد إلكتروني احتيالية يتم تداولها، تنتحل صفة الوزارة، وتدعي أنها واردة من الوزارة وتدعو المتلقين إلى تحميل ملفات أو الضغط على روابط إلكترونية أو مشاركة معلومات شخصية، مؤكدة أن هذه الرسائل تهدف إلى سرقة البيانات والاحتيال الإلكتروني.

وحددت الوزارة 3 إجراءات مهمة للحماية من الرسائل المزيفة على البريد الإلكتروني وتجنب التعرض للاحتيال، وتشمل "لا تثق بالاسم الظاهر فقد يكون مزيف، والتحقق دائماً من عنوان البريد الإلكتروني الكامل ومحتوى الرسالة، وتحتوي الرسائل المزيفة على أخطاء بسيطة في العنوان أو الصياغة ومحتوى الرسالة".

وأكدت الوزارة ضرورة عدم الاستعجال في التفاعل مع الرسائل المشبوهة، موضحة أن المحتالين يعتمدون على أسلوب التخويف أو الاستعجال لدفع الضحية إلى الضغط على الروابط أو فتح المرفقات دون تدقيق، داعية ضرورة التوقف وفحص الرابط قبل الضغط عليه أو فتح المرفقات.

وشددت وزارة الموارد البشرية والتوطين على أنها لن تطلب أبدًا من المتعاملين مشاركة "كلمات المرور، ورموز التحقق (OTP)، ومعلومات البطاقة أو الحسابات البنكية".

ودعت الوزارة المتعاملين إلى التأكد من صحة أي رسالة من خلال التواصل عبر قنواتها الرسمية "الموقع الإلكتروني mohre.gov.ae، والتطبيق الذكي MOHRE UAE، ومركز الاتصال على الرقم 600590000".

وفي حال الاشتباه بالتعرض لمحاولة احتيال، أوصت الوزارة بعدم الرد على الرسالة المشبوهة، والتوقف فوراً عن أي إجراء وإغلاق الصفحة، وعدم الضغط على الروابط أو فتح المرفقات، مع حذف الرسالة مباشرة وتغيير كلمة مرور البريد الإلكتروني كإجراء احترازي.