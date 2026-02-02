نهيان بن مبارك: قادة الكويت والإمارات يعملون بإخلاص للوطن والأمة والإنسانية

أعرب الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، عن اعتزازه العميق بما وهب الله الكويت والإمارات من قادة عظماء يعملون بإخلاص ومحبة حقيقية للوطن والأمة والإنسانية جمعاء، متقدماً بفائق التحية والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، داعياً الله أن يحفظه ذخراً ونبراساً ومصدر عزة وإلهام لأبناء الخليج والعرب والمسلمين والعالم، كما عبّر عن بالغ الامتنان والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لما يقدمه من عطاء متواصل وإنجازات متنامية تخدم الوطن والمنطقة والأمة، وتحرص على العلاقات الأخوية مع الجميع، ولاسيما الكويت الشقيقة.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي جمعه بشباب الإمارات والكويت في متحف زايد الوطني، الذين يشاركون حالياً في الأنشطة والمبادرات التي تنظمها وزارة التسامح والتعايش وصندوق الوطن على مدى ثمانية أيام، للاحتفاء بالعلاقات الإماراتية - الكويتية، الذي يجسد الأخوة الصادقة، وبالمصير المشترك، وبقيم راسخة جعلت من البلدين الشقيقين نموذجين مضيئين في المنطقة والعالم.

وأشار الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إلى أن هذا الاحتفاء بالعلاقات الأخوة بين البلدين، وما يتضمنه من برامج ومبادرات، يأتي تعبيراً عن الاعتزاز العميق بالروابط القوية بين البلدين، ومناسبة لتوجيه تحية سلام ومحبة وأخوة وتقدير إلى دولة الكويت الشقيقة، مؤكداً أن الإمارات والكويت شعب واحد، يجمعهما تاريخ مشترك، وتراث أصيل، وقيم راسخة، وإنجازات متواصلة.

من جانبه، أكد رئيس الوفد الشبابي الكويتي، الدكتور سالم مطرود الشمري، أن هذه المبادرات تمثل نموذجاً ناجحاً للعمل الشبابي المشترك، وتعكس رؤية واضحة تؤمن بدور الشباب في بناء المستقبل.

وأشاد بجودة البرامج والفعاليات التي يشارك فيها الشباب الكويتي جنباً إلى جنب مع أقرانهم من شباب الإمارات.