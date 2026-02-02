توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة دبي للإعلام ووزارة الإعلام الكويتية

وقّعت مؤسسة دبي للإعلام مذكرة تفاهم مع وزارة الإعلام في دولة الكويت - تلفزيون دولة الكويت، تهدف إلى تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات، وتطوير محتوى مشترك يخدم المشاهد الخليجي والعربي.

ويأتي ذلك في إطار الزيارة الأخوية التي يقوم بها حالياً الوفد الإعلامي الإماراتي إلى دولة الكويت الشقيقة، والتي ينظمها نادي دبي للصحافة، في إطار الاحتفاء بالروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، وتعزيز أوجه التعاون الإعلامي بينهما.

وشهد توقيع المذكرة وزير الصحة ووزير الإعلام والثقافة بالإنابة، الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، ونائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، ووقّع المذكرة عن مؤسسة دبي للإعلام الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، محمد سليمان الملا، وعن وزارة الإعلام الكويتية وكيل وزارة الإعلام، الدكتور ناصر محيسن.

وأكد العوضي أن التعاون الإعلامي الكويتي - الإماراتي يستند إلى رؤية مشتركة تحظى بدعم القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين، وهو دعم راسخ يشكل قاعدة صلبة لتعزيز العمل المؤسسي المشترك، وتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات.

وأضاف: «إن وزارة الإعلام في دولة الكويت تنظر إلى هذا التعاون بوصفه شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير الأداء الإعلامي ومواكبة التحول الرقمي، وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي للإعلام الخليجي عبر العمل المشترك، والتكامل مع المؤسسات الإعلامية الشقيقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يخدم الرسالة الإعلامية ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة».

بدروها، أكدت منى غانم المرّي أن توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الإعلام - تلفزيون دولة الكويت ومؤسسة دبي للإعلام، يجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، ويعكس التوجه المشترك نحو توسيع آفاق التعاون الإعلامي، بما يخدم تطلعات الجمهور الخليجي والعربي.

وقالت: «إن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكات الإعلامية التي ترتكز على تبادل الخبرات وتطوير المحتوى النوعي، لاسيما في المجالات التي تمس اهتمام المجتمع، وتستحضر الموروث الثقافي والهوية الخليجية»، مؤكدة أن التعاون في الإنتاج البرامجي والرياضي والتراثي وتبادل الأخبار والتغطيات، يخلق فرصاً واسعة لتقديم أعمال أكثر تأثيراً وقرباً من الجمهور.

وأكد محمد سليمان الملا أن مذكرة التفاهم مع وزارة الإعلام - تلفزيون دولة الكويت، تمثل خطوة استراتيجية لتطوير مسارات التعاون الإعلامي وتعزيز تبادل الخبرات والمواد الإعلامية، بما يدعم إنتاج محتوى متنوع يرتقي لتطلعات المشاهد في المنطقة.

وقال: «إن المذكرة تفتح المجال أمام مبادرات مشتركة في الإنتاج التلفزيوني والبرامجي، وتتيح فرصاً لتقديم أعمال موسمية، إلى جانب التعاون في البرامج والمسابقات الرياضية والتراثية، بما يعكس روح الهوية الخليجية المشتركة، ويُعزّز حضور الإعلام الخليجي في المشهد العربي».

وتتضمن المذكرة مجالات تعاون تشمل الإنتاج التلفزيوني والبرامجي المشترك، بما في ذلك البرامج الرياضية والتراثية والثقافية والاجتماعية، وتبادل الأخبار والتقارير والتغطيات للمناسبات والفعاليات، إلى جانب تنسيق ودعم المنصات الرقمية والقنوات التلفزيونية في جانب التسويق الإعلاني والترويج المتبادل للحملات، وتبادل أو شراء الحقوق الخاصة بالمواد الإعلامية، وفقاً للأنظمة المعمول بها، وتبادل الخبرات والدعم الفني والتدريب، وتسهيل الإجراءات اللوجستية لتنفيذ الأعمال المشتركة.