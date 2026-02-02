«الأرصاد»: أمطار خفيفة حتى الجمعة المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة، خلال الفترة من اليوم وحتى السادس من فبراير الجاري، حالة جوية متفاوتة بين الرطوبة والطقس الصحو والغائم جزئياً، مع نشاط متوقع للرياح أحياناً، وفرص لتشكل الضباب والأمطار الخفيفة على بعض المناطق.

وذكر المركز، في بيان له، أن الطقس سيكون رطباً صباح اليوم، مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية، ثم يستمر صحواً إلى غائم جزئياً، مع ظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والشرقية، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س، وقد تصل إلى 30 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويظل الطقس رطباً غداً صباحاً، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، ثم يستمر صحواً إلى غائم جزئياً مع ظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س، وقد تصل إلى 30 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يسود طقس رطب صباح بعد غد، مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، خاصة الغربية، على أن يتحول تدريجياً إلى صحو وإلى غائم جزئياً، مع ظهور الغيوم أحياناً على المناطق الشمالية والشرقية وفرصة لهطول أمطار خفيفة، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س، وقد تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ويكون طقس الخميس المقبل رطباً صباحاً على بعض المناطق الغربية، وغائماً جزئياً وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، وهناك فرصة سقوط أمطار، مع انخفاض درجات الحرارة على بعض المناطق الساحلية الغربية، بينما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س، وقد تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، وقد يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد طقس الجمعة المقبلة رطوبة صباحية مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق، خصوصاً الغربية، على أن يستمر صحواً إلى غائم جزئياً مع ظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س، وقد تصل إلى 30 كم/س، ويظل البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.