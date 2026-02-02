4.9 ملايين مستفيد من منظومة الضمان الصحي في دبي 2025

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن هيئة الصحة بدبي أن عدد المستفيدين من منظومة الضمان الصحي في الإمارة تجاوز 4.9 ملايين مستفيد خلال عام 2025، مقارنة بنحو 4.6 ملايين في عام 2024، محققاً نمواً بنحو 6.5%، بينما ارتفع عدد المطالبات التأمينية إلى نحو 49.6 مليون مطالبة، مقابل 43.69 مليون مطالبة عام 2024، مسجلاً نمواً بنحو 13.5%، ما يجسد اتساع نطاق الاستفادة من الخدمات الصحية المتميزة التي توفرها المنظومة، ويؤكد قدرتها على مواكبة النمو السكاني والاقتصادي الذي تشهده الإمارة.

وأشارت البيانات إلى أن شبكة منظومة الضمان الصحي في دبي تضم 3936 مقدماً للخدمة الصحية، و140 وسيط تأمين، و43 شركة تأمين، و16 جهة لإدارة المطالبات التأمينية.