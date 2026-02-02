محمد القرقاوي: القمة العالمية للحكومات محطة استثنائية للحوار الحكومي عالمياً

تنطلق، اليوم، أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2026، التي تعقد في دبي غداً وتستمر حتى الخامس من فبراير الجاري، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

وتضم أعمال اليوم التمهيدي انعقاد منتدى المالية العامة للدول العربية، والاجتماع العربي للقيادات الشابة، ومنتدى القيادات العربية الشابة، والمنتدى الاقتصادي الكويتي الإماراتي، ومنتدى الاستثمار في أميركا اللاتينية والكاريبي، بالإضافة إلى العديد من الاجتماعات الوزارية وحوارات الطاولة المستديرة، التي تشمل الاجتماع الوزاري لوزراء الشباب العرب، والاجتماع الوزاري لوزارات العمل لدول مجلس التعاون الخليجي، وحوار التسريع الخماسي للتحول في الذكاء الاصطناعي، وحوار الرؤساء التنفيذيين، وحوار مجلس الذكاء الاصطناعي بتنظيم المعهد الهندي للتكنولوجيا، وانعقاد مجلس عصر جديد للثروة العائلية، ومجلس القطاعات الرائدة التي تقود نمو دول الجنوب العالمي ضمن منتدى الاستثمار في أميركا اللاتينية والكاريبي، وذلك بمشاركة واسعة من قادة دول وكبار المسؤولين الحكوميين العالميين ورؤساء المنظمات الدولية والخبراء ومستشرفي المستقبل وقادة الفكر ومسؤولي كبريات الشركات العالمية.

وتجمع القمة العالمية للحكومات 2026 أكثر من 6250 مشاركاً من صناع القرار وأصحاب العقول، حيث تشهد أكبر مشاركة قيادية في تاريخها، حيث تجمع أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وتضم أجندة القمة أكثر من 445 جلسة يتحدث فيها أكثر من 450 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبريات المؤسسات والشركات العالمية و87 عالماً حائزاً جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية وأكاديمية.

محطة استثنائية للحلول المبتكرة

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، محمد عبدالله القرقاوي: «القمة العالمية للحكومات بما تمثله من ثقل للحوار الحكومي على مستوى العالم تعد، اليوم، محطة استثنائية للحلول المبنية على أسس علمية، والأفكار المبتكرة لقيادة التغيير في ظل ما يشهده العالم من تحديات متزايدة، كما تجسد بهذا التجمع الذي يضم أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم وأكثر من 150 حكومة وقادة الفكر من حول العالم، قوة الإرادة الإنسانية للتعاون في صياغة مستقبل أفضل للجميع».

وأضاف: «إن دور القمة الفاعل يكمن في قدرتها الفائقة على جمع الجهود العالمية وصهرها في بوتقة واحدة، حيث تمثل الحوارات الواسعة والشراكات المهمة التي تُبنى خلال القمة حجر الزاوية في تطوير منظومات للعمل الحكومي المستقبلي على مستوى العالم، يمكّن الحكومات من تعزيز جاهزيتها للتطورات المتسارعة، ويمنحها المرونة في التعامل مع الظروف الصعبة، والقدرة على تحويل التحديات العابرة للحدود إلى فرص وإنجازات مستدامة».

منتديات اليوم التمهيدي

ويركز منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي ينظم بالتعاون بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي ووزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على تصميم السياسات المالية المستقبلية.

وتتناول جلسات المنتدى أهم التحديات التي تواجهها السياسات المالية والرقمية ودور التكنولوجيا الحكومية والذكاء الاصطناعي في تعزيز الحوكمة وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتمويل التنمية وفرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

ويشهد منتدى المالية العامة للدول العربية، كلمات افتتاحية يلقيها كل من وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، والمدير العام رئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي، فهد التركي، والمدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا.

ويشارك إدوارد ديفيد بيرت، رئيس وزراء برمودا، في جلسة «التحول الرقمي في المالية العامة وفرص الذكاء الاصطناعي»، في حين يشهد المنتدى جلسات حوارية عدة تتضمن جلسة «نظرة على العالم العربي في زمن الصدمات وعدم اليقين»، وجلسة «الأولويات للعالم العربي في السنوات القادمة»، وجلسة «إعادة هيكلة سياسات الإنفاق وتعزيز تمويل التنمية».

ويعقد منتدى الاستثمار في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بمشاركة نخبة من القادة العالميين والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، ويناقش المنتدى أبرز التطورات والاتجاهات والفرص التي تؤثر في المشهد الاستثماري في أميركا اللاتينية والكاريبي، بما يدعم النمو المستدام ويعزز التعاون بين دول المنطقة ويسهم في تحقيق التقدم الاقتصادي على المدى الطويل.

ويشارك رئيس جمهورية الباراغواي، سانتياغو بينيا، ورئيس جمهورية الإكوادور، دانيال نوبوا، في جلسة قيادية خلال المنتدى، عنوانها: «ما الذي سيحدد المرحلة الاقتصادية المقبلة لأميركا اللاتينية والكاريبي؟».

ويشهد المنتدى جلسات حوارية عدة تشمل جلسة عنوانها: «ما ملامح العقد القادم في أميركا اللاتينية؟»، و«أين تتجه الموجة القادمة للاستثمار العالمي؟»، و«هل تمتلك أميركا اللاتينية القدرة على المنافسة في قطاع التكنولوجيا؟»، و«ما الذي سيحدد أولويات التمويل في الاقتصادات الناشئة؟».

وتضم أجندة اليوم التمهيدي انعقاد المنتدى الاقتصادي الكويتي الإماراتي الذي يوفر منصة استراتيجية تجمع القادة وصناع السياسات والمستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت. كما يشهد اليوم التمهيدي منتدى القيادات العربية الشابة الذي يهدف إلى تسليط الضوء على المساهمات الرائدة التي تشكل أسس القيادة العربية الحديثة، ويوفر منصة حيوية تساعد على تبني الرؤى المستقبلية والاستراتيجيات المبتكرة في مختلف أنحاء المنطقة العربية.

وتتناول جلسات المنتدى نماذج القيادة الناشئة وآفاق الرؤى القيادية ومسارات تمكين الشباب وفرص الاستثمار، بالإضافة إلى الإرث الحضاري الذي يصنعه الجيل المقبل.

وتنطلق فعاليات منتدى القيادات العربية الشابة بجلسة حوارية عنوانها «تصميم النسيج الرقمي والمادي للعالم العربي»، ثم جلسة «الاستثمار في الشباب ونتائجه على النمو»، و«طريق الحرير الفضائي، رسم ملامح الطموح العربي»، بالإضافة إلى جلسة «الأثر المضاعف، مواءمة رأس المال السيادي والمواهب»، و«الحدود الدائرية، من الموارد المهملة إلى الثروة والعقد الاجتماعي الجديد»، و«القائد بعد التأسيس، ترسيخ الصلابة في عالم يقوده الذكاء الاصطناعي».

ويلتقي خلال الاجتماع العربي للقيادات الشابة الوزراء والقادة الشباب في المنطقة العربية، حيث يتبادلون الرؤى الإبداعية والأفكار الابتكارية وريادة الأعمال في العالم العربي، وتتناول الحوارات استراتيجيات القيادة وتطورها والفرص المتاحة لتنمية ريادة الأعمال ودعم الإبداع، بالإضافة إلى التحولات المتسارعة في المشهد الرقمي على مستوى المنطقة العربية.

ويشهد الاجتماع العربي للقيادات الشابة جلسات حوارية عدة، تتضمن جلسة عنوانها «مسار الأثر.. ما تحقق وإلى أين نتجه»، و«تنافسية البصمة العربية»، والإنسان جوهر التنمية.. الشباب العربي النموذج الأبرز»، و«شباب قادر.. صنع الأثر على مستوى الإقليم والعالم»، و«من المبادرة إلى الإرث.. صناع الأمل كنموذج عربي للأثر المستدام»، و«شبكة الأمل.. من البحرين إلى العالم»، و«من أحلام الشباب إلى مدار الفضاء.. نموذج عربي للأثر العلمي»، و«الألعاب الرقمية.. اقتصاد إبداعي عربي»، و«عالم موازٍ.. الأكوان الرقمية بعيون عربية»، و«هاكاثون الشباب العربي.. من الابتكار إلى الأثر».

أجندة أعمال اليوم التمهيدي

