الإمارات و7 دول تُدين بشدة انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة

أعرب وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، عن إدانتهم الشديدة للانتهاكات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 1000 فلسطيني.

وأكّد الوزراء أن هذه الممارسات تُمثّل تصعيداً خطراً من شأنه تأجيج التوترات، وتقويض الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وترسيخ الاستقرار، وذلك في وقت تتكاتف فيه جهود الأطراف الإقليمية والدولية للمضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس، دونالد ترامب، وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803.

وأكّد الوزراء أن تكرار هذه الانتهاكات يُشكّل تهديداً مباشراً للمسار السياسي، على نحو من شأنه أن يعرقل الجهود الجارية لتهيئة الظروف الملائمة للانتقال إلى مرحلة أكثر استقراراً في قطاع غزة، على الصعيدين الأمني والإنساني، وشدد الوزراء على ضرورة الالتزام الكامل بما يكفل نجاح المرحلة الثانية من خطة السلام، كما دعا الوزراء جميع الأطراف إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم كاملة خلال هذه المرحلة الدقيقة، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، حفاظاً على وقف إطلاق النار وضمان استدامته.

وجدد الوزراء تأكيدهم أهمية التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.