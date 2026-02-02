الإمارات تدعم جهود الاستجابة الإنسانية في السودان بـ 20 مليون دولار

تواصل دولة الإمارات دورها العالمي الرائد لدعم جهود الاستجابة الإنسانية في السودان، عبر توقيع وكالة الإمارات للمساعدات الدولية اتفاقية تعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP)، تُقدّم بموجبها الدولة منحة مقدارها 20 مليون دولار أميركي، بهدف تسريع الاستجابة الطارئة في السودان، من خلال تقديم المساعدات الغذائية للسكان المتأثرين بالنزاع، وتلبية الاحتياجات العاجلة للأمن الغذائي للفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك النازحون في المجتمعات المستضيفة.

وبحضور رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، الدكتور طارق أحمد العامري، وقّع الاتفاقية المدير التنفيذي للدعم اللوجستي في وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، راشد سالم الشامسي، مع مدير مكتب الشراكات في دولة الإمارات «ممثلاً عن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة»، بشار الحمامي.

وأكد رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، طارق أحمد العامري، مواصلة دولة الإمارات دورها العالمي الرائد في الاستجابة الإنسانية العاجلة للتخفيف من معاناة المتضررين بالأزمة الكارثية بين طرفي النزاع في السودان، وتلبية الاحتياجات الغذائية الضرورية للنازحين داخل السودان وفي تشاد وجنوب السودان وأوغندا وإثيوبيا كمجتمعات مستضيفة، مشيراً إلى المسؤولية الدولية والأخلاقية المشتركة نحو مواجهة التحديات في المناطق المتأثرة بالمجاعة والمعرضة لمخاطر عالية، ما يستدعي أهمية تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في مثل هذه الأزمات المأساوية والظروف الحرجة.

من جانبه، قال مدير مكتب الشراكات في دولة الإمارات، بشار الحمامي: «يعرب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة عن بالغ شكره وتقديره لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على إسهامها السخي، البالغ 20 مليون دولار، التي ستدعم عمليات البرنامج المنقذة للحياة في السودان، إذ سيمكن هذا الإسهام المهم من الوصول إلى ملايين الأشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد والمعاناة بشكل يومي، كما سيشكل دعماً منقذاً للأرواح وله أثر ملموس وحقيقي في حياة الأسر الأكثر احتياجاً».

جدير بالذكر أن دولة الإمارات تواصل دعمها المستمر لجهود الإغاثة الإنسانية للشعب السوداني الشقيق، في إطار التزامها الثابت والدائم بدعم الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة الكارثية التي يمر بها السودان، حيث قدّمت الدولة 4.24 مليارات دولار للسودان خلال العقد الماضي (2015-2025)، بينما خصصت 784 مليون دولار من المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الحرب الأهلية (2023-2025).