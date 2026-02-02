منصور بن زايد: تكريم محمد القرقاوي يجسد نهج الإمارات الأصيل في تقدير الكفاءات

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لوزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، محمد عبدالله القرقاوي، بـ«وسام الاتحاد»، يمثل تجسيداً لنهج دولة الإمارات الأصيل في تقدير ورعاية الكفاءات الوطنية التي نذرت نفسها لخدمة الوطن.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «تكريم صاحب السمو رئيس الدولة للأخ محمد القرقاوي بوسام الاتحاد يعكس نهج دولة الإمارات في الاحتفاء برجالها المخلصين، ويجسّد إسهاماته الرائدة في ترسيخ التميّز الحكومي ودعم الكفاءات الوطنية، ضمن فريق يقوده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».