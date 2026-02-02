مكتوم بن محمد يبارك لمحمد القرقاوي منحه «وسام الاتحاد»

بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، لوزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، منحه وسام الاتحاد من قِبَل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقديراً لإسهاماته الوطنية.

وقال سموه في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «نبارك للأخ محمد القرقاوي منحه وسام الاتحاد من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقديراً لإسهاماته الوطنية».

وأضاف سموه: «رافَق القرقاوي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في رحلته الحكومية منذ بداياتها، وترجم توجيهات قيادة الإمارات الرشيدة إلى مشاريع ومبادرات رسّخت مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً. تكريم مستحق لمسيرة مازالت مستمرة في خدمة الإمارات وتحقيق رخائها برؤية قادتها وجهود أبنائها المخلصين».