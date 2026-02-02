19 فبراير أول أيام شهر رمضان فلكياً

أكد مركز الفلك الدولي أن معظم الدول ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الثلاثاء، 17 فبراير الجاري، واستناداً إلى جميع معايير رؤية الهلال المنشورة في أبحاث علمية محكمة، فإن رؤية الهلال في هذا اليوم إما مستحيلة أو غير ممكنة من جميع مناطق العالم العربي والإسلامي، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب، أو حتى باستخدام تقنية التصوير الفلكي فائقة القوة.

وبالنسبة للدول التي تعتبر رؤية الهلال الصحيحة شرطاً لبدء الشهر الهجري، فمن المتوقع أن يكون يوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الخميس 19 فبراير هو أول أيام شهر رمضان المباركو ولا يستبعد أن تكون غرة شهر رمضان يوم الأربعاء 18 فبراير في بعض الدول التي تشترط شروطاً أخرى لبدء الشهر.

وذكر مدير مركز الفلك الدوليو المهندس محمد شوكت عودة، أن القمر سيغيب قبل الشمس في شرق العالم الإسلامي، وسيغيب معها في وسط العالم الإسلامي، وسيغيب بعدها بدقائق يسيرة من غرب العالم الإسلامي بفترة غير كافية، لينتقل القمر من طور المحاق إلى طور الهلال لتمكن مشاهدته بأي وسيلة بصرية.

وأكد أن رؤية الهلال الثلاثاء غير ممكنة حتى باستخدام أحدث التقنيات العلمية، فبُعد القمر عن الشمس عند غروبها في أفضل مناطق العالم العربي يبلغ نحو درجتين فقط، وهي قيمة لا تسمح برؤية الهلال، أما بالعين المجردة فلم يثبت في التاريخ رؤية الهلال رؤية صحيحة عندما كان بعده عن الشمس أقل من 7.6 درجات.

وأضاف أن الكرة الأرضية ستشهد كسوفاً حلقياً للشمس في عصر اليوم نفسه، يشاهد من جنوب القارة الإفريقية ومن القارة القطبية الجنوبية.

وتابع شوكت: «بناء على ما سبق من الشواهد العلمية والحسية المشاهدة بالعين المجردة يوم الثلاثاء، فإنه لابد من التنبه للشهادات الواهمة التي قد ترد في ذلك اليوم، فإنها في حالة ورودها تؤكد بشكل قطعي على الخطأ الذي قد يقع فيه بعض الأشخاص في توهم رؤية أهلة غير موجودة في السماء، خصوصاً أن كوكب الزهرة يقع في جهة الغرب قريباً من موقع القمر، ما قد يسبب خلطاً لغير المتمرسين وقد يظنونه الهلال، وذلك كما وردنا من لجان رسمية عدة لتحري الهلال لوقائع مماثلة حصلت في الماضي»، وأشار إلى أن «العديد من الفقهاء والفلكيين يرون أنه لا داعي لتحري الهلال بعد غروب شمس الثلاثاء من المناطق التي يغيب فيها القمر قبل أو مع الشمس، لأن القمر غير موجود في السماء وقتئذٍ، وعليه فإن رؤية الهلال مستحيلة من هذه المناطق، وهذا معروف مسبقاً من خلال الحسابات العلمية القطعية».

من جهة أخرى، أوضح المركز أن بعض الدول الإسلامية ستتحرى هلال شهر رمضان الأربعاء 18 فبراير، كونه اليوم الـ29 من شهر شعبان فيها، ومن هذه الدول بنغلاديش وباكستان وإيران، والمغرب وموريتانيا، وبعض الدول الإسلامية غير العربية في إفريقيا، وفي هذه الدول فإن غرة شهر رمضان ستكون الخميس 19 فبراير أو الجمعة 20 فبراير الجاري.