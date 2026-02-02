ربط مساكن «حي الدوب» بشبكة الصرف الصحي في دبا الحصن

تنفذ بلدية دبا الحصن المرحلة الأولى من مشروع ربط المساكن بشبكة الصرف الصحي في حي الدوب، ضمن مسار تطويري يستهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، بما يواكب التوسع العمراني، ويعزز جودة الحياة في المدينة.

وأوضحت البلدية أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل ربط عدد من المنازل في حي الدوب، على أن تمتد أعمال التنفيذ حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، وفق خطة مرحلية معتمدة تراعي الجوانب الفنية والتنظيمية وتشمل الخطة حصر المساكن المشمولة، والتأكد من جاهزية الشبكات الداخلية، وتنفيذ أعمال الربط الفني بالشبكة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة ووفق المعايير الفنية المعتمدة. وبينت أن المشروع سيشهد توسعاً تدريجياً في مراحله اللاحقة ليشمل أحياء أخرى في المدينة.

وأكدت أن المشروع يسهم في تحسين مستوى النظافة العامة، والحد من المخاطر البيئية والصحية المرتبطة بطرق الصرف التقليدية، كما يعزز كفاءة تشغيل الشبكات الخدمية، ويطيل عُمرها الافتراضي، إضافة إلى تخفيف الأعباء التشغيلية عن السكان، ورفع مستوى السلامة الصحية.

وأشارت بلدية دبا الحصن إلى أن الإقبال المتزايد من الأهالي يعكس أهمية المشروع واحتياج المجتمع له، مؤكدة حرصها على تنفيذ المشروع بطريقة منظمة وعادلة تضمن كفاءة التغطية، وتسهم في تحقيق الاستدامة في تقديم الخدمة وفق جدول زمني مدروس.

ودعت البلدية سكان حي الدوب إلى التعاون مع الفرق الفنية والميدانية خلال فترة التنفيذ، بما يسهم في تسهيل سير الأعمال وتسريع الإنجاز، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل كل مرحلة جديدة ونطاقها الجغرافي عبر القنوات الرسمية المعتمدة.