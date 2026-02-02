شرطة دبي تحذر من الاحتيال تحت مُسمى «العمل عن بُعد»

حذّرت شرطة دبي من أسلوب احتيالي تزايد أخيراً، يعتمد على إيهام الضحايا بوجود فرص عمل جزئي عن بُعد، ويستغل فيه المحتالون رغبة الضحايا في تحسين دخلهم، عبر عروض وظيفية وهمية.

وأوضحت، ضمن حملة «كن واعياً للاحتيال»، أن هذا النوع من الاحتيال يبدأ عادة برسائل مغرية تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، يمكن أداؤها من المنزل، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة دون علمهم.

وأكدت أن الهدف من هذه الأساليب الإجرامية الاستيلاء على الأموال، وسرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية لتنفيذ جرائم مالية.

ودعت إلى التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل عن بُعد، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدة أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب رسوماً للتوظيف.

وجددت شرطة دبي دعوتها إلى الإبلاغ عن أي محاولات احتيالية عبر منصة «eCrime» أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية، وتعزيز الوعي المجتمعي لحماية الأفراد من الوقوع ضحية لهذه الجرائم.

وأكدت أن اليقظة والوعي الرقمي، والتحقق قبل التفاعل مع أي عروض مشبوهة، يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني، مشيرة إلى أن التعاون المجتمعي عنصر أساسي في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.