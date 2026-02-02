«طرق دبي» تطرح 300 رقم في مزاد إلكتروني للمركبات والدراجات

تطرح هيئة الطرق والمواصلات في دبي 300 رقم ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي مميّز، للوحات المركبات الخصوصية والكلاسيكية والدراجات النارية من الفئات:

H -I -K -M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z، في المزاد رقم 82 من سلسلة مزاداتها الإلكترونية للأرقام المميّزة.

ويُفتح باب التسجيل للمزاد الإلكتروني، اليوم الإثنين، وحتى التاسع من فبراير الجاري، ويخضع بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، ويُشترط توافر ملف مروري في الإمارة لجميع المشاركين.

وأفادت بأن آلية الاشتراك والاشتراطات والإجراءات المحددة للمشاركين، تتطلّب إيداع شيك تأمين موجّه للهيئة بقيمة 5000 درهم، إضافةً إلى 120 درهماً تُدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع في مراكز إسعاد المتعاملين، (أم رمول، والبرشاء، وديرة،) كما تتوافر إمكانية الدفع من خلال البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني للهيئة: www.rta.ae.

ويتعين على من يرسو عليه رقم من المزاد دفع المستحقات خلال 10 أيام عمل بعد إغلاق المزاد.