مكتوم بن محمد: تكريمٌ القرقاوي مستحق لمسيرةٍ مازالت مستمرة في خدمة الإمارات

بارك سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، لمحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، منحه وسام الاتحاد من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تقديراً لإسهاماته الوطنية.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "نبارك للأخ محمد القرقاوي منحه وسام الاتحاد من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تقديراً لإسهاماته الوطنية".

وأضاف سموه: "رافق القرقاوي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في رحلته الحكومية منذ بداياتها، وترجم توجيهات قيادة الإمارات الرشيدة إلى مشاريع ومبادرات رسّخت مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً".

وختم سموه بالقول: "تكريمٌ مستحق لمسيرةٍ مازالت مستمرة في خدمة الإمارات وتحقيق رخائها برؤية قادتها وجهود أبنائها المخلصين".