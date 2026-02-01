رئيس الدولة يمنح محمد القرقاوي وسام الاتحاد تقديراً لإسهاماته في خدمة الوطن

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وسام الاتحاد تقديراً لعطائه المتواصل وجهوده المخلصة في مسيرة العمل الحكومي، وتكريماً لما قدمه من إسهامات نوعية في خدمة الوطن.

وقلد سموه القرقاوي الوسام خلال فعاليات الدورة الأولى للقمة العالمية للعلماء التي بدأت اليوم في دبي وتستمر ثلاثة أيام.

وأعرب سموه عن تمنياته لمحمد القرقاوي دوام التميز والتوفيق في خدمة وطنه. وقال سموه إنه من الكوادر الوطنية التي قدمت نموذجاً متميزاً في العمل الحكومي، مثمناً ما يتحلى به من التزام وإخلاص وكفاءة عالية.

من جانبه أعرب محمد القرقاوي عن شكره وتقديره لسموه واعتزازه بهذا التكريم .. مثمناً الدعم الذي تحظى به الكوادر الوطنية من قبل القيادة الحكيمة لتعزيز دورها وتمكينها في مسيرة تقدم الوطن ورفعته. وقال إن هذا التكريم حافز كبير لبذل أقصى ما لدينا لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة تجاه مستقبل أكثر نماءً وازدهاراً، ومواصلة العطاء في خدمة وطننا.. سائلاً الله تعالى التوفيق حتى يكون عند حسن ظن قيادتنا على الدوام.