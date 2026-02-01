محمد بن راشد: ستبقى الإمارات ملتقى العقول ووجهة لكل من يحوّل المستحيل إلى واقع

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم فعاليات القمة العالمية للعلماء، أكبر تجمع عالمي للحائزين على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة وقيادات المؤسسات البحثية والتي تستمر ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 100 عالم ومشارك.. وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة "إكس": "حضرت وأخي الشيخ محمد بن زايد حفظه الله افتتاح "القمة العالمية للعلماء" والتي يشارك بها أكثر من 100 عالم وحائز على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة وقيادات المؤسسات البحثية.. نقاشات وحوارات علمية ومجتمعية وإنسانية تجمعها القمة لتؤكد أن ازدهار الحضارات يبدأ من تقدير العلم وتمكين أهله".

وختم سموه بالقول: "ستبقى الإمارات ملتقى العقول، وحاضنة الأفكار الجريئة، ووجهة لكل من يحوّل الطموح إلى إنجاز، والمستحيل إلى واقع".