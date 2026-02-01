استقبال رسمي للوفد الإعلامي الإماراتي في دولة الكويت الشقيقة

تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وصل وفد يضم 100 شخصية من القيادات الإعلامية والفنانين إلى الكويت للاحتفاء بالروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، من تنظيم نادي دبي للصحافة.

ووفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، حظي الوفد الإعلامي الإماراتي في دولة الكويت الشقيقة، باستقبال رسمي، بحضور منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، والدكتور ناصر محيسن، وكيل وزارة الإعلام في دولة الكويت، ضمن أجواء تعكس عمق الشراكة الإعلامية بين الإمارات والكويت.