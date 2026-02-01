رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس كوريا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية إلى لي جيه ميونغ رئيس جمهورية كوريا، في وفاة لي هي تشان، رئيس وزراء جمهورية كوريا الأسبق.

‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة لي جيه ميونغ رئيس جمهورية كوريا.