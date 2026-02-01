حمدان بن محمد يعتمد مشروع تطوير شاطئ أم سقيم.. ويؤكد: دبي جميلة بأهلها متميزة بشواطئها

اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مخطط تطوير مشروع شاطئ أم سقيم، على امتداد 3.1 كيلومتر وبمساحة تتجاوز 445 ألف متر مربع، وبقيمة تبلغ 500 مليون درهم.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس): "اعتمدنا مخطط تطوير مشروع شاطئ أم سقيم على امتداد 3.1 كيلومتر وبمساحة تتجاوز 445 ألف متر مربع، وبقيمة 500 مليون درهم، في إطار العمل المتواصل على تطوير البنية التحتية للإمارة والارتقاء بجودة الحياة، عبر توفير مساحات حضارية بروح إماراتية ومعايير تميّز عالمية".

وأضاف سموه: "المشروع يستهدف خدمة 6 ملايين زائر سنوياً، ووجّهنا الفريق بمراعاة احتياجات كبار السن وذوي الهمم، وتوفير كافة المتطلبات للسباحة الليلية والأنشطة الصحية والترفيهية النوعية .. دبي جميلة بأهلها، وطموحة بمشاريعها الريادية، ومتميزة بشواطئها وستبقى جودة حياة سكانها وزوارها وضيوفها دائماً في مقدمة أولوياتنا".