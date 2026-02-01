مكتوم بن محمد يحضر أفراح الحمادي والرفيع

حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وإلى جانبه سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد عبدالله الحمادي، أمس، في مجلس الخوانيج في دبي، بمناسبة زفاف نجله عبدالله محمد الحمادي على كريمة صالح محمد الرفيع.

وهنأ سموهما العريس وذويه، متمنِّيَين له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.