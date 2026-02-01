منح مطعم التنور العماني «علامة دبي للوقف»

منح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، التابع لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، علامة «دبي للوقف» لمطعم التنور العُماني، تقديراً لمشاركته في مبادرة «وقف طاولة» ضمن حملة «شباب الخير» التي تهدف إلى دعم العمل الوقفي المبتكر، وتعزيز إسهام القطاع الخاص في المبادرات المجتمعية المستدامة.

وتقوم المبادرة على تخصيص ريع طاولة واحدة أو أكثر في مطعم أو تخصيص نسبة من ريع المطعم، لإنشاء وقف خيري مستدام، يخدم المجالات الخيرية والإنسانية في المجتمع.

ويأتي التكريم تقديراً لدور مطعم التنور العماني في تخصيص طاولة وقفية يعود ريعها لدعم وقف الطعام «خبز السبيل»، بما يجسّد نموذجاً عملياً للشراكة المجتمعية في نشر ثقافة الوقف وترسيخ قيم العطاء المستدام.

وأكدت مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، زينب جمعة التميمي، أن مبادرة وقف «طاولة في مطعم» تمثل إحدى المبادرات الوقفية المبتكرة التي تفتح آفاقاً جديدة أمام المؤسسات التجارية في مجال الطعام والضيافة، للإسهام في العمل الوقفي بأساليب مرنة ومستدامة.