اعتباراً من الغد.. تنظيم جديد للمواقف العامة في «إنترناشيونال سيتي» بدبي

تدخل منطقة «إنترناشيونال سيتي» في دبي، اعتباراً من غداً الأحد 1 فبراير 2026، مرحلة جديدة من تنظيم المواقف مع بدء التطبيق الرسمي لنظام المواقف المدفوعة، في خطوة تستهدف الحد من الازدحام وتحسين انسيابية الحركة داخل واحدة من أكثر المناطق السكنية والتجارية كثافة في الإمارة.

وأكدت شركة «باركن» أن النظام الجديد يشمل منح تصريح مجاني واحد لكل وحدة سكنية في المباني التي لا تتوفر فيها مواقف قائمة، على أن تُلزم المركبة الثانية والمركبات الإضافية بدفع رسوم المواقف أو الاشتراك الشهري، بما يضمن عدالة التوزيع وسهولة الوصول إلى المواقف للمقيمين والزوار.

وأوضحت أن تفعيل النظام يأتي ضمن رؤية متكاملة لتعزيز كفاءة استخدام المواقف ورفع جودة الحياة في المنطقة، مشيرة إلى أن جميع خدمات التصاريح والاشتراكات متاحة عبر القنوات الرقمية الرسمية، من خلال تطبيق «باركن» الذكي والموقع الإلكتروني parkin.ae، لتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.

وكانت شركة «باركن» أوضحت لـ «الإمارات اليوم» مؤخراً أن منطقة إنترناشيونال سيتي كانت تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في محدودية عدد المواقف العامة مقارنة بعدد الوحدات السكنية، ما تسبب في زحام شديد، الأمر الذي استدعى تطبيق نموذج تشغيلي وتنظيمي جديد يعتمد على الربط الذكي مع كل من هيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الأراضي والأملاك.

وبيّنت أن هذا الربط يهدف إلى تقديم خدمة أمثل للسكان المسجلين رسمياً في المنطقة، وتنظيم عملية استخدام المواقف بشكل تعاقدي وتشغيلي، بحيث تقتصر المواقف المجانية على السكان الرسميين، في مقابل تخصيص مناطق محددة بمواقف مدفوعة للزوار ومرتادي المنطقة لأغراض التسوق أو استخدام المرافق والخدمات، بما يحقق توازناً بين احتياجات السكان ومتطلبات النشاط التجاري.