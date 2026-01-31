محمد بن راشد: تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية تتعدى 3.8 تريليون درهم

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية تعدت لأول مرة في تاريخها، 3.8 تريليون درهم بزيادة 26% عن العام السابق، وان شراكاتنا الدولية تضاعفت، وثقة العالم بدولة الإمارات ترسخت.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": " اطلعت اليوم على نتائج تقرير التجارة الخارجية.. تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية لأول مرة في تاريخها تتعدى تريليون دولار (3.8 تريليون درهم ).. بزيادة 26% عن العام السابق".



وأضاف سموه: " وصادراتنا غير النفطية حسب تقرير جديد اطلعت عليه اليوم تتعدى 813 مليار درهم بنمو استثنائي 45% عن العام السابق".

وتابع سموه: "هذه الأرقام كانت مستهدفات أعلنا قبل 3 سنوات أننا سنصلها بحلول 2031 .. تم تحقيق 95% منها قبل موعدها بخمس سنوات" .

واضاف سموه : "بيئتنا الاستثمارية اكتملت.. وشراكاتنا الدولية تضاعفت.. وشراكاتنا مع القطاع الخاص تعززت.. وثقة العالم بدولة الإمارات العربية المتحدة ترسخت بحمدالله".



وقال سموه: "نهنىء جميع فرقنا الوطنية.. ورسالتنا لهم: مضاعفة العمل.. وترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص لبناء مستقبل اقتصادي أفضل".