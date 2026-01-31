جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي يعلن تسجيل أكبر عدد ضيوف في تاريخه

استقبل مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي خلال عام 2025، 6,846,723 ضيفا، بنسبة زيادة بلغت 4% مقارنة بعام 2024، مسجّلًا بذلك أعلى رقم في تاريخه.

وبلغ عدد المصلين 1,531,192 مصليًا، منهم 257,859 أدّوا شعائر صلاة الجمعة، و697,961 أدوا الصلوات اليومية، و575,372 أدوا شعائر شهر رمضان والعيدين، وبلغ عدد المفطرين 898,767 مفطرا، فيما وصل عدد الزوار إلى 4,331,046 زائرًا، وبلغ عدد مستخدمي الممشى الرياضي 85,718 مستخدمًا.

وشكل زوار الجامع من خارج الدولة 82 %، بينما شكل المقيمون في الدولة 18%، من إجمالي ضيوف الجامع، وتصدرت قارة آسيا قائمة ضيوف الجامع، بنسبة 49%، تلتها قارة أوروبا بنسبة 33%، ثم قارة أمريكا الشمالية بنسبة 11%، ثم قارة أفريقيا وقارة أمريكا الجنوبية بنسبة 3% لكل منهما، تلتها قارة أستراليا بنسبة 1%.

وفي السياق ذاته، جاءت الهند أولاً بنسبة 20% من ضيوف الجامع، والصين ثانياً بنسبة 9%، تلتها روسيا وأمريكا ثالثاً بنسبة 8% لكل منهما، وجاءت ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا رابعًا بنسبة 3% لكلٍ منها، والفلبين وباكستان خامسًا بنسبة 2% لكل منهما.

والتحق 55,730 زائرًا بالجولات الثقافية التي قدمها أخصائيو الجولات الثقافية لدى المركز، والتي بلغ عددها 4,031 جولة، والتحق 21,988 شخصاً من الوفود الرسمية التي بلغت حجوزاتهم 1,564 حجزاً، كما استقبل الجامع 335 وفدا رفيع المستوى، شملت زيارات 9 رؤساء دول، ونائبي رئيس دولة، و4 حكام ولايات، ونائب حاكم ولاية، و8 شيوخ وأمراء، و12 رئيس وزراء، ونائبي رئيس وزراء، و6 رؤساء برلمانات، ونائب رئيس برلمان، و78 وزيرًا، و25 نائب وزير، و51 سفيرا وقنصلا، و3 نواب سفراء وقناصل، وزيارة واحدة لطوائف دينية، و70 زيارة من القطاع العسكري، و62 زيارة لوفود رسمية من جهات مختلفة.

وخلال شهر رمضان وعيد الفطر، وصل إجمالي ضيوف الجامع إلى 1,890,144 ضيفًا بين مصلٍّ وزائر؛ وخلال الشهر الفضيل وإجازة عيد الفطر، أدى الصلاة في الجامع 594,236 مصلّيًا، حيث بلغ عدد المصلين في صلاتي العشاء والتراويح 193,435 مصلّيًا، و195,987 مصلّيًا في صلاة التهجد، وأحيا ليلة 27 رمضان 72,533 مصلّيًا، وأدّى صلاة عيد الفطر 26,025 مصلّيًا، فيما استقبل الجامع خلال الفترة نفسها 391,011 زائرا.

وخلال أيام إجازة عيد الفطر، بلغ إجمالي ضيوف الجامع 122,819 ضيفًا، منهم 57,629 مصلّيًا و64,959 زائرًا، وذلك بنسبة زيادة بلغت 10% في عدد ضيوف الجامع مقارنة بعام 1445هـ.

وضمن مشروع "ضيوفنا الصائمون"، وزَّع المركز 2,625,568 وجبة إفطار وسحور، برعاية "مؤسسة إرث زايد الإنساني"، وبالشراكة مع "فندق إرث"، منها 898,767 وجبة وُزّعت في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، و442,345 وجبة في جامع الشيخ خليفة بن زايد الكبير في العين، و1,160,000 وجبة في المدن العمالية في أبوظبي، و105,935 وجبة في مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي، و19,000 وجبة سحور وُزعت في الجامع خلال العشر الأواخر.

وواصل مركز جامع الشيخ زايد الكبير طوال العام تعزيز تجارب ضيوفه عبر تطوير جولاته الثقافية وخدماته المتنوعة، ومنها "سوق الجامع"، لضمان تنوع التجارب وملاءمتها لمختلف الفئات، كما عزز حضوره الحضاري محليًا وعالميًا من خلال مبادرات مثل "مآذن العاصمتين" في موسكو ضمن برنامج "جسور"، والمشاركة في "منتدى بطرسبورغ الدولي للأديان"، إضافة إلى تجارب "متحف نور وسلام" الذي استقطب 47,266 زائرًا، وتجربة "ضياء" بـ45,699 زائرًا، فيما استقبلت مكتبة الجامع 5,930 زائرًا.

ونظم المركز عددا من الفعاليات الثقافية، منها معرض "سهول بلا حدود" الأسترالي، ومعرض "ذاكرة المكان" بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، إلى جانب معرض "ملامح فنية.. استلهامات من نور وسلام"، كما قدم 16 ورشة ثقافية شاركت فيها 14 مدرسة و331 طالبًا، بأساليب مبتكرة تعرّفوا من خلالها إلى مكنونات الثقافة الإسلامية.

كما واصل المركز جهوده في تعزيز المحتوى الديني والثقافي، بنشر 330 حلقة ضمن 12 سلسلة معرفية، منها: كرسي الجامع، وومضة فقهية، وأسماء الله الحسنى، ومنبر الجامع، وعمارة وفنون، وغراس قيم، والكتب النادرة والمخطوطات، وأطلق الإصدار الصوتي لكتاب "بيوت الله من جامع القيروان إلى جامع الشيخ زايد الكبير" ونسخه المترجمة باللغات الإسبانية والفرنسية والصينية، إلى جانب إصدار كتاب "نور وسلام" الداعم لمحتوى المتحف، وقصة الأطفال "ديرة الدرور والطوالع" التي تلخص معارف الأجداد؛ وواصل المركز دوره المحوري في مشروع التقويم الهجري بإثراء محتوى نسخة عام 1447هـ وفق أسس علمية وشرعية وفلكية.

وتواصلت جهود المركز في إثراء تجارب ضيوفه من المصلين والزوار في الجوامع التابعة له، حيث سجلت أعداد الضيوف خلال عام 2025 نموًا ملحوظًا مقارنة بالعام السابق، إذ استقبل جامع الشيخ خليفة الكبير في العين 1,032,320 ضيفا، بارتفاع لافت بلغ 95% مقارنة بعام 2024، فيما استقبل جامع الشيخ زايد الكبير في الفجيرة 660,110 ضيوف، محققًا زيادة بنسبة 10% عن عام 2024، وفي السياق نفسه، بلغ عدد المصلين في جامع الشيخ زايد الكبير في رأس الخيمة 147,348 مصلّيًا، بنسبة زيادة وصلت إلى 35% عن عام 2024، الأمر الذي يعكس تنامي الإقبال على هذه الصروح الدينية والثقافية، ودورها المتنامي في خدمة ضيوفها من مختلف الثقافات.

وتعكس الأرقام مكانة جامع الشيخ زايد الكبير كأحد أبرز الوجهات الدينية والثقافية والسياحية في العالم، ودوره في تعزيز الحركة الثقافية والسياحية في أبوظبي من خلال استقطاب ملايين الزوار سنويًا، بما يسهم في ترسيخ موقع العاصمة كوجهة عالمية للحوار الحضاري والتسامح.

وفي إطار مساعيه المستمرة للارتقاء بتجربة ضيوفه وتعزيز حضوره العالمي، حقق المركز مراتب متقدمة ضمن أفضل الوجهات الثقافية والتاريخية عالميًا وفق تصنيف موقع "تريب أدفايزر" المتخصص بالسفر والسياحة، حيث جاء في المرتبة الثامنة عالميًا بين أبرز 25 وجهة حول العالم، متقدمًا مركزين عن العام الماضي، كما حافظ على المركز الأول في الشرق الأوسط ضمن قائمة أبرز عشرة معالم في المنطقة.