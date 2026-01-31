ملصق غذائي جديد لتسهيل اختيار الأطعمة الصحية في أسواق أبوظبي

أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، وضمن برنامج الحياة الصحية، دعم تطبيق العلامة التغذوية بهدف توفير اختيارات غذائية أوضح وأسهل لجميع أفراد المجتمع.

وتعتمد العلامة التغذوية على نظام تصنيف مبسطًا من A إلى E، يتيح للمتسوقين مقارنة المنتجات الغذائية ضمن الفئة نفسها بسرعة، ويساعدهم على اتخاذ قرارات غذائية أكثر وعياً، مؤكداً أن فهم الملصقات الغذائية لا يجب أن يكون معقداً.

وتمثل هذه المبادرة خطوة مشتركة نحو تعزيز الصحة العامة ودعم أنماط الحياة الصحية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لمجتمع أبوظبي.