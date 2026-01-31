رئيس الدولة يصدر مرسومين اتحاديين بمنح العطر والهاشمي درجة وزير

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بشأن منح سعيد محمد سيف العطر الظنحاني، «درجة وزير».

يُذكر أن سعيد محمد سيف العطر الظنحاني يشغل منصب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، ويشرف خلال عمله في وزارة شؤون مجلس الوزراء على إدارة ومتابعة استراتيجية ونظام الاتصال للحكومة الاتحادية، وإدارة الحملات الإعلامية للمشاريع الوطنية الاستراتيجية للوزارات والجهات الاتحادية، وتقديم الدعم الإعلامي لمجلس الوزراء.

كما يشغل منصب مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والمدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حيث أسهم في إطلاق العديد من المشاريع الإنسانية والمبادرات النوعية، ذات البُعد العربي والعالمي. وهو خريج برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة وخريج هندسة اتصالات من جامعة خليفة، وحاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية بالشارقة.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بشأن منح هدى السيد محمد الهاشمي، «درجة وزير».

تتولى من خلال عملها في وزارة شؤون مجلس الوزراء إدارة وتنسيق الأجندة الوطنية لحكومة الإمارات، وإدارة الاستراتيجيات بالتنسيق مع الوزارات والجهات الاتحادية، كما تشرف على مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي لدعم وتعزيز الابتكارات والنماذج الحكومية الجديدة في الجهات الحكومية، ومتابعة برامج المسرعات الحكومية وتسريع إنجاز المشاريع. وهي خريجة برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، وتحمل شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا، والتحقت بكلية لندن لإدارة الأعمال.