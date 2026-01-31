رئيس الدولة: الإمارات تدعم كل ما يحفظ وحدة سورية وأمنها واستقرارها

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، بحثا خلاله العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما بحثا عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المستجدات في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

وأكد سموه خلال الاتصال حرص دولة الإمارات على دعم كل ما يصبّ في مصلحة الشعب السوري الشقيق، وتطلعاته نحو التنمية، ويحفظ وحدة سورية وأمنها واستقرارها.

من جانبه، ثمّن الرئيس أحمد الشرع مواقف دولة الإمارات الأخوية الداعمة لسورية، وتطلعات شعبها وجهودها تجاه ترسيخ أسباب السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

• الشرع ثمّن مواقف الإمارات الأخوية الداعمة لسورية، وجهودها تجاه ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة.