القمة العالمية للحكومات تجمع نخبة من قادة قطاع الصحة في العالم

تشارك نخبة من الخبراء وقادة قطاع الصحة ورؤساء أكبر الشركات العالمية المتخصصة بالصناعات الدوائية والطبية، في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، التي تعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير المقبل، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

ويبحث قادة قطاع الصحة في القمة، من خلال جلسات ونقاشات وحوارات تفاعلية، أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي في العالم، والحلول المبتكرة التي تسهم في الارتقاء بصحة وسلامة المجتمعات البشرية، إلى جانب استعراض مستقبل القطاع والتحولات التي يشهدها في ظل التقدم التكنولوجي والتقني والتغيرات الديموغرافية.

كما تنظم القمة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، النسخة السادسة من منتدى الصحة العالمي الذي يقدم رؤية مبتكرة للصحة، باعتبارها منظومة شاملة ومتكاملة تجمع بين التطور التقني والعلوم الطبية والعوامل المناخية والقدرات البشرية ضمن إطار واحد يعزز ازدهار المجتمعات.

وتركز محاور المنتدى على نقاط التلاقي بين إطالة العمر واستعداد القطاع الطبي للمستقبل، وأولويات الصحة العالمية، وأهمية ابتكار حلول جديدة تضمن تعزيز مرونة وحيوية المدن والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

وتشهد القمة مشاركة عدد من أهم قادة القطاع الصحي.

يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2026 تشهد أكبر مشاركة قيادية في تاريخها، حيث تجمع أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6250 مشاركاً.

وسيتم عقد أكثر من 445 جلسة، يتحدث فيها أكثر من 450 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبرى المؤسسات والشركات العالمية، و87 عالماً حائزاً جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية وأكاديمية.

المتحدثون من قادة الصحة في القمة

تشمل قائمة المتحدثين من قادة الصحة في القمة، الرئيسة التنفيذية للتحالف العالمي للقاحات (Gavi)، الدكتورة سانيا نيشتار، والشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة Create Medicines الدكتور دانييل غيتس، والشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة Mammoth Biosciences الدكتور تريفور مارتن، والمؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ«Levels Unlocked Enterprises LUE» الدكتورة ميليتا مور، وأستاذ مساعد في جامعة كاليفورنيا - سان فرانسيسكو، لوك غيلبرت، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي التجاري في «داياد إي آي» ألكسندر تايلر، والشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لـ«Penguin AI» فاواد بوت، والرئيس التنفيذي السابق لـ«Therapeutics» جاي فلاتلي، وأستاذ قسم الوراثة في معهد بلافاتنيك البروفيسور ديفيد سينكلير، ومؤسس «Newpath» توماس كاهل.

• محاور المنتدى تركز على نقاط التلاقي بين إطالة العمر واستعداد القطاع الطبي للمستقبل، وأولويات الصحة العالمية.