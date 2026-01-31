عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، ماركو روبيو، جرى خلاله بحث العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين، إضافة إلى مجمل التطورات الإقليمية.

وناقش سموه مع وزير الخارجية الأميركي الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، وأهمية دعم أهداف «مجلس السلام»، وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستحقاقاتها ومراحلها كافة، والعمل على تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في غزة والتخفيف من معاناتهم. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التزام دولة الإمارات بالعمل مع الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، ومختلف الأطراف الإقليمية والدولية، من أجل ترسيخ السلام الدائم والاستقرار في المنطقة، وضمان الحياة الكريمة وفرص التنمية لشعوبها.

كما تطرق سموه خلال الاتصال الهاتفي مع ماركو روبيو إلى التطورات المأساوية للحرب الأهلية في السودان، وأهمية التوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والانتقال إلى حكومة مدنية مستقلة لا تخضع لسيطرة الأطراف المتحاربة. وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وماركو روبيو، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، المتصلة بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

إلى ذلك، استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، في أبوظبي، الوزيرة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية في جمهورية النمسا، بياته ماينل رايزنجر. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

واستعرض الجانبان الفرص المتاحة لتطوير وتنمية مسارات التعاون في عدد من القطاعات، من بينها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة الإماراتية النمساوية. ورحّب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ببياته ماينل رايزنجر، مؤكداً أن دولة الإمارات تجمعها مع جمهورية النمسا علاقات راسخة ومتطورة، وأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وفرت فرصاً واعدة لتحقيق مزيد من النمو والتطور في مسارات التعاون الثنائي بمختلف القطاعات.

وبحث سموه وبياته ماينل رايزنجر، خلال اللقاء، مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما تطرق الجانبان إلى المحادثات الثلاثية التي استضافتها دولة الإمارات وجمعت كلاً من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي، وأهميتها في إيجاد حلول سياسية للأزمة، وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي. حضر اللقاء وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير التجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي.