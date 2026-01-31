عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إسبانيا

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا من خوسيه مانويل ألبارس، وزير خارجية مملكة إسبانيا، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما استعرض الجانبان مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، لاسيما في المجالات التنموية، وفرص تعزيزها بما يدعم جهود البلدين لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.