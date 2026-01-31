«المنصة الوطنية».. مبادرة استراتيجية لدعم أسر الأطفال ذوي التوحد

أطلق مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، بالشراكة مع جمعية الإمارات للتوحد، المنصة الوطنية للتوحد، وذلك كمبادرة استراتيجية تهدف إلى بناء منظومة متكاملة لدعم أسر ذوي اضطراب طيف التوحد، ضمن أهداف عام الأسرة في دولة الإمارات

وتهدف المنصة الوطنية للتوحد إلى تطوير منظومة رقمية متخصصة تُعنى بتقديم برامج تدريبية دولية معتمدة في مجال تحليل السلوك التطبيقي (ABA)، تشمل شهادات مجلس اعتماد محللي السلوك (BACB)، إلى جانب برامج اعتماد مهني تسهم في رفع كفاءة الكوادر العاملة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسرة ودورها في رحلة الدعم والتأهيل.

وقالت المدير التنفيذي لـمجرى، سارة شو: «المنصة الوطنية للتوحد، تسهم في سد فجوة مهارات المختصين في تمكين فئة أصحاب الهمم من ذوي التوحد من خلال برامج تدريب واعتماد تشمل فني السلوك المسجل (RBT)، بما يرفع كفاءة العاملين في هذا المجال الحيوي، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم»، مشيرة إلى أن إطلاق المنصة يأتي انسجامًا مع مستهدفات عام الأسرة، ويجسّد نقلة نوعية في آليات دعم وتمكين أصحاب الهمم وأسرهم، كما تعكس عمل الصندوق على تحويل مفهوم المسؤولية المجتمعية إلى مبادرات فعلية قائمة على قياس الأثر وتعظيم العائد الاجتماعي لأفراد مجتمع دولة الإمارات.