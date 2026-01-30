إسلامية دبي تسجل 225 ألف فتوى خلال 2025

سجلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي خلال عام 2025 تقديم 225 ألفا و608 فتاوى شرعية عبر منظومة إفتاء متكاملة شملت القنوات الشفوية والإلكترونية والرسمية إلى جانب مجالس الإفتاء المباشرة في المساجد والمدارس والمؤسسات الحكومية والخاصة في مؤشر يعكس تنامي ثقة المجتمع بخدمات الإفتاء المؤسسي وارتفاع مستوى الوعي بأهمية الرجوع إلى المرجعيات الشرعية المعتمدة.

وأوضحت الدائرة أن هذا الإنجاز تحقق من خلال تطوير قنوات الإفتاء وتوسيع نطاق الوصول إليها بما يواكب احتياجات مختلف فئات المجتمع ويضمن تقديم الفتوى بمرونة وسرية ودقة علمية بما يدعم الاستقرار الأسري وترسيخ القيم الدينية الوسطية.

وأظهرت الإحصاءات لعام 2025 نموا ملحوظا مقارنة بعام 2024 ما يعكس نجاح خطط التحول الذكي ورفع كفاءة منظومة الإفتاء وتكامل الجهود لتقديم خدمات دينية نوعية تستجيب لمتغيرات الحياة المعاصرة.