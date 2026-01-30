رئيس الدولة يمنح هدى الهاشمي درجة وزير

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بشأن منح هدى السيد محمد الهاشمي، "درجة وزير"، على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وتتولى الهاشمي من خلال عملها في وزارة شؤون مجلس الوزراء إدارة وتنسيق الأجندة الوطنية لحكومة الإمارات، وإدارة الإستراتيجيات بالتنسيق مع الوزارات والجهات الاتحادية، كما تشرف على مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي لدعم وتعزيز الابتكارات والنماذج الحكومية الجديدة في الجهات الحكومية، ومتابعة برامج المسرعات الحكومية وتسريع إنجاز المشاريع. وهي خريجة برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة وتحمل شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا والتحقت بكلية لندن لإدارة الأعمال.