رئيس الدولة يمنح سعيد محمد سيف العطر الظنحاني "درجة وزير"

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بشأن منح سعيد محمد سيف العطر الظنحاني، "درجة وزير"، على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

يذكر أن سعيد محمد سيف العطر الظنحاني يشغل منصب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، ويشرف خلال عمله في وزارة شؤون مجلس الوزراء على إدارة ومتابعة إستراتيجية ونظام الاتصال للحكومة الاتحادية، وإدارة الحملات الإعلامية للمشاريع الوطنية الإستراتيجية للوزارات والجهات الاتحادية، وتقديم الدعم الإعلامي لمجلس الوزراء.

كما يشغل منصب مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والمدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية؛ حيث أسهم في إطلاق العديد من المشاريع الإنسانية والمبادرات النوعية، ذات البعد العربي والعالمي، وهو خريج برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة وخريج هندسة اتصالات من جامعة خليفة، وحاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية بالشارقة.