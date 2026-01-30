أحمد بن محمد يودّع وزير الدفاع الكويتي لدى مغادرته الدولة

ودّع سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة، في ختام زيارته إلى الدولة، التي ترأّس خلالها وفد دولة الكويت الشقيقة المشارك في فعاليات أسبوع «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد».

كما كان في وداعه وزير الرياضة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ووزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، مريم بنت أحمد الحمادي.