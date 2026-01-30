حمدان بن محمد يستعرض مع وزير الدفاع الكويتي تعزيز التعاون بين البلدين

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، يشارك خلالها في فعاليات أسبوع «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد» الذي انطلق، أمس، في جميع إمارات الدولة.

ورحّب سموّه بوزير الدفاع الكويتي، معرباً عن اعتزازه بعمق الروابط الأخوية بين الدولتين والشعبين الشقيقين، وما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر على الصعد كافة بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وأضاف سموّه: «الإمارات والكويت إخوة للأبد.. نتطلع معهم إلى الأمام بثقة كبيرة.. أحلامنا مشتركة، وإرادتنا في صناعة الغد المشرق لا تعرف المستحيل.. فالكويت وأهلها كانوا وما زالوا دائماً في القلب منبعاً للنبل ومدرسة في الحكمة».

وتابع سموّه: «إن الاحتفاء بالعلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة، بناء على توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يجسد رسالة محبة وتقدير صادقة من قيادة وشعب الإمارات إلى دولة الكويت الشقيقة، ويؤكد عمق الشراكة التاريخية بين البلدين، ووحدة الرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية، والالتزام المشترك بتعزيز تماسك البيت الخليجي».

وتناول اللقاء أهمية مسارات وفرص التعاون في القطاعات كافة، والارتقاء بها إلى مستويات جديدة، بما يخدم الأولويات التنموية للبلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وأبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكّد الجانبان حرص قيادتَي البلدين على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين دولة الإمارات ودولة الكويت، وبناء جسور جديدة للتعاون تسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة بالبلدين، وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.