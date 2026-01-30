تحت رعاية رئيس الدولة.. خالد بن محمد يشهد حفل تخريج كلية الشرطة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، حفل تخريج دورات المرشحين الـ37، والجامعيين الـ40، والجامعيات الـ24، إلى جانب عدد من الطلبة الموفدين من الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى طلبة البرنامج الدولي لمنتسبي الجمعية الدولية لقادة الشرطة، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وبلغ إجمالي عدد الخريجين في الدفعة من مختلف المسارات 456 طالباً وطالبة، من بينهم 12 من الدول العربية الشقيقة، و52 ضمن الدفعة الرابعة من البرنامج الدولي الخاص بمنتسبي الجمعية الدولية لقادة الشرطة من 35 بلداً من مختلف أنحاء العالم، تأكيداً على الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات العمل الشرطي والأمني.

وهنّأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان الخريجين، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم المهنية، مؤكداً سموه أهمية توظيف ما اكتسبوه من خبرات ومعارف ومهارات متقدمة لدعم منظومة العمل الشرطي الحديثة، ومواكبة التحولات المتسارعة في مختلف المجالات الأمنية، لاسيما المتعلقة بدمج التقنيات والحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب العمل الشرطي، بما يسهم في ترسيخ واستدامة منظومة الأمن المجتمعي.