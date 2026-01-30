قادة إعلام عالميون يستشرفون تحديات وفرص الاتصال في عصر الذكاء الاصطناعي

تستضيف القمة العالمية للحكومات 2026، التي تنعقد في دبي خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من فبراير المقبل، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، نخبة من قادة قطاع الإعلام في كبرى المؤسسات الإعلامية العالمية، بهدف رسم خريطة المشهد الإعلامي، وصياغة منظومة شاملة لتطوير الأدوات والسياسات الإعلامية على مستوى العالم.

ويستعرض خبراء الإعلام خلال القمة، مستقبل الاتصال والإعلام الجديد، ودور التكنولوجيا والإبداع والثقافة في تطوير قطاع الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي.

كما تشهد القمة العالمية للحكومات 2026، اجتماعاً رفيع المستوى لمناقشة مستقبل الاتصال والسرد القصصي، حيث يناقش خلاله قادة الإعلام وروّاد الابتكار دور الذكاء الاصطناعي والتحولات الثقافية في تطوير منظومة الإعلام والسرد القصصي وصناعة المحتوى من خلال الجمع بين التقنيات المتقدمة والسرد القصصي وصناعة الخبر، الذي يركز على الإنسان لبناء مستقبل مستدام ومزدهر، ويستعرضون كيفية إعداد وتصميم محتوى إعلامي مبتكر وفعّال، وأساليب التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطوير المواد الإعلامية، إضافة إلى مناقشة التحديات والفرص التي ترسم ملامح مستقبل الإعلام وتسهم في تنمية مهارات فرق العمل وتبني اعتماد التقنيات الحديثة، لتمكين الأجيال القادمة من الإعلاميين وصُنّاع المحتوى من الإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة وتأثيراً.

ويناقش خبراء قطاع الإعلام أهمية مواكبة المؤسسات الإعلامية للتطورات التقنية المتسارعة، خصوصاً التي تشهدها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت أحد المحركات الرئيسة لعملية تطوير قطاع الإعلام الرقمي الجديد، واستعراض سبل رفع كفاءة وسائل الإعلام، وتعزيز قدرتها لتصل إلى آفاق جديدة تسهم في تشكيل المجتمعات وزيادة وعي الجماهير.

وتستضيف القمة العالمية للحكومات 2026، أسماء بارزة في قطاع الإعلام على مستوى العالم، ومنهم: مؤسس شبكة تاكر كارلسون الإعلامية، تاكر كارلسون، والمؤسس ورئيس تحرير مجلة مونوكل، تايلر برولي، والرئيسة التنفيذية لبلومبيرغ ميديا، كارين سالستر، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لأكسيوس، جيم فانديهي، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لسيمافور، جاستن بي سميث، ورئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير مجموعة إنديا توداي، آرون بوري، ورئيس مجلس إدارة يورونيوز، بيدرو فارغاس ديفيد، ونائب الرئيس لتطوير الأعمال في فوينيكس تي في، تونغ تشانغ، والرئيس التنفيذي لوكالة فرانس برس، فابريس فرايز، والمؤسس والرئيس التنفيذي لإمباير ديستربشن، غازي شامي، والمؤسسة والناشرة لريست أوف وورلد، صوفي شميدت، والمؤسِّسة ورئيسة مجلس إدارة أبكو العالمية، مارجري كراوس، ورئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لهامتار ميديا جروب، مارتن بوينو، ورئيس التحرير في شبكة بودكاستينغ الشرق الأوسط، ماثيو كامنسكي، ومقدم ومنتج تلفزيوني في شركة آر كيه للإنتاج، ريكاردو كرم، ومدير التحليل في أوكسفورد أناليتيكا ورئيس تحرير موجز أوكسفورد أناليتيكا اليومي، الدكتور نيك ريدمان، ورئيسة تحرير ذا ناشيونال، مينا العريبي، ومستشار أول في مجموعة أنتينا، أتان ستيفانوبولوس.

وتركز القمة العالمية للحكومات 2026، على خمسة محاور رئيسة، تشمل الحوكمة العالمية والقيادة الفعّالة، والرفاه المجتمعي والقدرات البشرية، والازدهار الاقتصادي والفرص الناشئة، ومستقبل المدن والتحولات السكانية، والآفاق المستقبلية والفرص القادمة.

يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2026 تشهد أكبر مشاركة قيادية في تاريخها، حيث تجمع أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وما يزيد على 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، بحضور أكثر من 6250 مشاركاً.

وسيتم عقد أكثر من 445 جلسة يتحدث فيها ما يزيد على 450 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصُنّاع القرار، وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبرى المؤسسات والشركات العالمية، و87 عالماً حائزاً جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية وأكاديمية.