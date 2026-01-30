فتح باب الترشح لجوائز القمة الشرطية العالمية الخامسة

أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز القمة الشرطية العالمية فتح باب الترشح لجوائزها في النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية، التي تنعقد برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من 23 إلى 25 يونيو المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي.

وأضافت اللجنة المنظمة لجوائز القمة فئة «جائزة قائد المستقبل»، ليبلغ بذلك إجمالي فئات الجوائز 13 فئة، وهي: التميّز في مجال التحقيق الجنائي، والتميّز في السلامة على الطرق، والتميّز لأصحاب الهمم، وأفضل موظفة في مجال إنفاذ القانون، وأفضل فكرة ابتكارية في المجال الشرطي والأمني، والتميّز في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والتميّز في مجال مكافحة المخدرات، والتميّز في خدمة العملاء في المجال الشرطي، وأفضل جهة في تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال الشرطي، وأفضل تطبيق شرطي، وأفضل مساهمة مجتمعية في المجال الشرطي، والابتكار للشركات الناشئة.

وتستهدف الفئة الجديدة «جائزة قائد المستقبل» الاحتفاء بالقيادات الشرطية الواعدة من أصحاب الرؤى المستقبلية والقدرات الإبداعية، وتأتي هذه الإضافة في إطار التزام القمّة بتكريم الجهود المبذولة في الابتكار والريادة والتميّز المؤسسي والفردي في قطاع إنفاذ القانون على المستوى الدولي.