انخفاض البلاغات المقلقة أبرز إنجازات العمليات الميدانية لشرطة دبي

أكّد نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، اللواء حارب محمد الشامسي، أن العمليات الميدانية التي أطلقتها حكومة دبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، خلال الفترة الماضية، أسهمت بشكل فاعل في القضاء على عدد من الظواهر السلبية في الإمارة، مشيراً إلى أن الفِرَق المعنية تعمل وفق منهجية احترافية، تقوم على التحليل والدراسة المستمرة للظواهر الإجرامية، بما يضمن معالجتها من جذورها، والحد من تأثيرها في أمن المجتمع.

وأوضح أن الجهود الميدانية أثمرت عن تحقيق انخفاض في البلاغات المقلقة خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس نجاح الخطط الأمنية المعتمدة، وكفاءة الفرق المختصة في الاستجابة السريعة والتعامل الاستباقي مع مختلف التحديات، جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية للربع الرابع من عام 2025، بحضور مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء عيد محمد حارب، واللواء الشيخ محمد بن عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، ومدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد سعيد الهاجري، ونائبه العميد عبدالله محمد عبدالله، ومدير إدارة الرقابة والتفتيش، العميد أحمد المهيري، إلى جانب مديري الإدارات الفرعية وعدد من الضباط.

واطّلع الحضور، خلال الاجتماع، على مؤشرات الأداء الرئيسة، وقرارات الاجتماع السابق وما تم تنفيذه، إلى جانب عرض تحليل البلاغات للربع الرابع من عام 2025، واستعراض الوضع الأمني العام في الإمارة، وجهود تطوير منظومة العمل بشكل دوري، إضافة إلى الإنجازات والمشروعات والتحديات التي تواجه العمل الميداني.

وأكّد اللواء حارب الشامسي أن الأرقام والنتائج المحققة خلال الفترة الماضية تُمثّل دليلاً واضحاً على نجاح الخطط الموضوعة، مشدداً على أهمية الاستمرار في تقديم قراءات ذكية ونوعية تدعم سير العمل، وتوفر مؤشرات دقيقة عن مستوى الأداء والحالة الأمنية في الإمارة، بما يُمكّن متخذي القرار من اتخاذ إجراءات مبنية على بيانات وتحليلات متقدمة.

وأشار إلى أن شرطة دبي تولي أهمية كبرى للتحول الرقمي، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية في العمل الجنائي، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق التكامل بين مختلف الوحدات الميدانية والتحليلية، بما يُعزّز من جاهزية المنظومة الأمنية واستدامة نتائجها الإيجابية.

وتقدم اللواء حارب الشامسي بالشكر والتقدير للعاملين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية على جهودهم المتواصلة في التصدي للتشكيلات العصابية والحيلولة دون تحولها إلى ظواهر مجتمعية مقلقة، مشيداً بالنجاح في ضبط المتسولين قبل حلول شهر رمضان المبارك ضمن خطة استباقية للسيطرة على هذه الظاهرة، وحماية المجتمع من تبعاتها الأمنية والإنسانية.

وأضاف أن ثقة القيادة بالكفاءات الوطنية عالية، مؤكداً حرص شرطة دبي على تمكين الشباب، ومنحهم الفرص القيادية، والاستثمار في قدراتهم من خلال التدريب المستمر وصقل المهارات، بما يضمن استدامة التميّز المؤسسي، وتعزيز الابتكار في العمل الشرطي.

وفي ختام الاجتماع، شدد اللواء حارب الشامسي على أهمية مواصلة تطوير الأداء، وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد، ورفع مستوى التنسيق بين الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بما يُرسّخ مكانة دبي كإحدى أكثر مدن العالم أمناً، ويُجسّد التزام شرطة دبي بتوفير أعلى مستويات الأمن والاستقرار وجودة الحياة لأفراد المجتمع.