"إخوة للأبد".. ختم خاص يستقبل الكويتيين في منافذ الدولة

استقبلت منافذ الدولة الكويتيين بالورود وختم خاص على جوازات السفر يحمل شعار "إخوة للأبد"، مُجسدا عمق العلاقات بين البلدين.

ويأتي الاستقبال الخاص بمناسبة انطلاق الأسبوع الإماراتي للاحتفاء بالكويت الذي وجه به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وانطلقت، اليوم، فعاليات أسبوع العلاقات الأخوية بين الإمارات والكويت تحت شعار "الإمارات والكويت.. إخوة للأبد"، وتستمر حتى 4 فبراير، وتشمل أكثر من 40 نشاطاً مجتمعيًا وثقافيًا وترفيهيًا في جميع إمارات الدولة، لتعزيز الروابط التاريخية والشراكات في المجالات الاقتصادية والتعليمية والإعلامية والثقافية والرياضية بين الشعبين الشقيقين.