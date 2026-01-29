تحت رعاية رئيس الدولة.. خالد بن محمد يشهد حفل تخريج كلية الشرطة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، حفل تخريج دورات المرشحين الـ37، والجامعيين الـ40، والجامعيات الـ24، إلى جانب عدد من الطلبة الموفدين من الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى طلبة البرنامج الدولي لمنتسبي الجمعية الدولية لقادة الشرطة، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وبلغ إجمالي عدد الخريجين في الدفعة من مختلف المسارات 456 طالباً وطالبة، من بينهم 12 من الدول العربية الشقيقة، و52 ضمن الدفعة الرابعة من البرنامج الدولي الخاص بمنتسبي الجمعية الدولية لقادة الشرطة من 35 بلداً من مختلف أنحاء العالم، تأكيداً على الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات العمل الشُّرطي والأمني.

وهنّأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان الخريجين، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم المهنية، مؤكداً سموّه أهمية توظيف ما اكتسبوه من خبرات ومعارف ومهارات متقدمة لدعم منظومة العمل الشُّرطي الحديثة، ومواكبة التحولات المتسارعة في مختلف المجالات الأمنية، لاسيَّما المتعلقة بدمج التقنيات والحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب العمل الشُّرطي، بما يسهم في ترسيخ واستدامة منظومة الأمن المجتمعي.

وبدأت مراسم الحفل بدخول طابور العرض إلى ساحة الميدان، حيث عزفت فرقة الشرطة الموسيقية السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أعقب ذلك عرض عسكري جسَّد فيه الخريجون ما اكتسبوه من مهارات قيادية وانضباطية عالية خلال سنوات التدريب والتأهيل في الكلية.

وكرّم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان المتفوقين من خريجي دورة المرشحين الـ37، حيث سلَّم سموّه سيف الشرف إلى الطالب المرشح عبيد خليفة عبيد الكعبي، الذي حلَّ في المركز الأول في المجموع العام، والأول في العلوم الأكاديمية، والمشاة، والأسلحة والرماية.

ومن دورة الجامعيين، كرّم سموّه الطالب المرشح مايد عيسى يوسف السويدي لحصوله على المركز الأول في المجموع العام، فيما حصلت الطالبة المرشحة سلامة عتيق محمد عبيد الظاهري على المركز الأول في المجموع العام لدورة الجامعيات الـ24.

كما كرّم سموّه الطالب المرشح إبراهيم عبدالباسط محمد السوالمة من المملكة الأردنية الهاشمية لحصوله على المركز الأول في المجموع العام للطلبة الموفدين من الدول العربية الشقيقة.

ومن الدول الصديقة، كرّم سموّه الطالبة المرشحة إنار فيك فالنسيا فلوريس من جمهورية الفلبين لحصولها على المركز الأول في المجموع العام (دولي) في دفعة الجامعيين، والطالبة المرشحة بيج كليستي هوليجين من الولايات المتحدة الأمريكية لحصولها على المركز الأول في المجموع العام ضمن البرنامج الدولي لمنتسبي الجمعية الدولية لقادة الشرطة.

وألقى قائد كلية الشرطة العميد وليد سالم الشامسي، كلمةً أعرب فيها عن فخر الكلية واعتزازها بتخريج دفعة جديدة من أبناء وبنات الوطن، مؤكِّداً أن الخريجين يحملون أمانة وطن يسير على نهج قيادة رشيدة جعلت من الأمن والاستقرار أساساً للتنمية والازدهار.

وأشار إلى أن تخريج هذه الدفعة من أبناء الوطن إلى جانب زملائهم من الدول الشقيقة والصديقة، يعكس المكانة المتقدمة التي تتمتّع بها كلية الشرطة إقليمياً ودولياً، في ظل تعاونها مع الجمعية الدولية لقادة الشرطة، واستقطابها طلبة من مختلف قارات العالم، مؤكداً أن خريجي كلية الشرطة يجسّدون حصاد التدريب والجهد، وثمار الإرادة الصادقة، حيث امتزجت فيهم المعرفة بالمهارة، والانضباط بالولاء، ليكونوا درعاً للوطن في مواجهة التحديات.

وتقدّم قائد الكلية بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على دعمه اللامحدود لكلية الشرطة، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على تشريفه الكلية وحضور حفل التخريج، وإلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على متابعته المباشرة ودعمه المستمر، مؤكداً تجديد العهد والولاء للقيادة الرشيدة، ومواصلة بذل الجهود الرامية إلى تدريب وتأهيل الكوادر الشُّرطية وفق أعلى المعايير والمستويات.

وفي ختام الحفل، جرى تسليم عَلم الكلية من الدفعة المتخرجة إلى الدفعة التي تليها، إيذاناً باستمرار رسالة الكلية ومسيرتها في إعداد القيادات الشُّرطية المستقبلية، ثم عُزف سلام العَلم، وردّد الخريجون هتاف الولاء لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، بعدها التُقطت صور تذكارية لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان مع الخريجين.

يُذكر أن كلية الشرطة في أبوظبي تعتمد في برامجها الأكاديمية والتدريبية أحدث المناهج والممارسات المتبعة عالمياً، وتوظّف التقنيات الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي في إعداد وتأهيل الكوادر الأمنية، وتعزيز المهارات العلمية والقيادية، بما ينسجم مع توجّهات دولة الإمارات في بناء منظومة أمنية متقدمة قادرة على استشراف المستقبل وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.